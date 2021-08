“Trovo convincente la posizione che ha preso Draghi sul tema reddito di cittadinanza. La riforma, se la guida Draghi, sono convinto sarà equilibrata. Nel nostro Paese ci sono parti di alcune Regioni per cui è fondamentale un intervento per aiutare e alleviare le situazioni di povertà estrema che ci sono. Ma non si può pensare di fare tutto insieme con uno stesso strumento. Uno strumento per combattere la povertà non è lo strumento giusto per il lavoro. Per il lavoro servono altri strumenti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, sulla misura promossa dal Movimento 5 stelle.