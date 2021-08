Gaffe social per Simona Ventura con Luca Argentero. È successo nelle scorse ore sul profilo Twitter dell’attore: lui ha esultato per le 40 medaglie conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lei ha pensato che fosse il suo compleanno e gli ha fatto gli auguri. A ingannare la conduttrice è stato il tweet sintetico dell’attore, che ha scritto semplicemente “40” con una faccina commossa, la bandiera dell’Italia e un’emoticon con le mani rivolte al cielo in segno di esultanza.

Un messaggio chiaro per chi in questi giorni si è appassionato ai Giochi olimpici e ha seguito le imprese degli atleti azzurri, ma non chiarissimo per Simona Ventura che ha pensato invece che quel “40” stesse per gli anni compiuti da Argentero e così ha commentato scrivendo “Auguri Luca“. Un’uscita che ha spiazzato tutti, scatenando l’ilarità generale degli utenti che hanno iniziato a condividere lo “screen” del suo commento facendo dell’ironia a riguardo, anche perché Luca Argentero ha superato i 40 anni da un pezzo (è nato nel 1978, ndr). Al che, l’attore è intervenuto cercando di rimediare alla gaffe della conduttrice: “Grazie Super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…”, le ha risposto.