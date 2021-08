Rissa all’alba all’esterno della discoteca Miu discodinner di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), dove centinaia di giovani, ubriachi e molti armati di bastoni e coltelli, si sono fronteggiati. Un ragazzo del Senegal è stato accoltellato all’addome ed è in condizioni molto gravi. Due carabinieri del Norm di Fano, intervenuti per sedare la rissa, sono stati picchiati con lesioni giudicate guaribili in 15 e 20 giorni, altri giovani sono rimasti feriti in maniera meno grave. Malgrado le botte, i due carabinieri sono riusciti ad arrestare l’accoltellatore, tutti presi in consegna da pattuglie arrivate nel frattempo sul posto. L’auto della prima è stata presa di mira da bottigliate a colpi di mazza e gravemente danneggiata. Uno dei video girati dai presenti, è ora agli atti dell’inchiesta.