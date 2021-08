“Perché su un volo da tre ore sono tutelato dal green pass e in un viaggio su un regionale, magari da 4 ore, no?”, questa la domanda rivolta al ministro Enrico Giovannini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Nel Trasporto pubblico locale uno dei problemi è la possibilità di controllare il possesso del green pass – è uno degli aspetti sottolineati dal ministro -. E di questo stiamo discutendo con le regioni, per questo non verrà aumentata la capacità dei passeggeri che potranno essere accolti”. Giovannini ha anche spiegato che: “Sugli aerei ci sono particolari filtri per l’aria che rendono possibile un maggiore tasso di riempimento, sui treni regionali questi sistemi non ci sono. Stiamo ragionando se montare filtri anche su altre tipologie di treno che non siano quelli ad alta velocità”