Anche quest’anno vacanze agostane in Sardegna per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria sono volati lo scorso weekend in Costa Smeralda per trascorrere qualche settimana di relax in famiglia e per l’occasione hanno affittato una mega villa extra lusso a Porto Cervo. La dimora principesca si è già intravista sullo sfondo delle foto e dei video che i due postano quotidianamente su Instagram ma è il sito d’informazione locale Gallura Oggi a fornire i dettagli della casa.

“La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000 – si legge -. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)”. Tutto questo per una tariffa (base) di 3.500 euro a notte.