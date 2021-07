“Ma quanto gli piace scrivere le caz*ate ai giornali? Giocare sulla vita delle persone?”, a parlare è Gilles Rocca, ex vincitore di Ballando con le Stelle nonché naufrago dell’Isola dei Famosi 15. Così l’attore romano ha voluto replicare all’indiscrezione lanciata da Nuovo secondo cui con Miriam Galanti, storica fidanzata da ormai 12 anni, sarebbe finita. Non solo. Gossip dice che che Gilles abbia un flirt con “mora sensuale“.

Gilles però non ci sta e, sebbene non lo abbia esplicitato, ha fatto intendere che tra lui e Miriam la relazione non si sia interrotta. “Io vi potrei anche querelare per le stron*ate immense che dite, non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron*ate varie”, ha detto. E poi ha concluso: “Sappiate però che siete dei grandissimi pezzi di mer*a, grandissimi pezzi di mer*a”. Lei invece ha scritto: “Non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite… certe persone sono cattive”.