Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Giannina e Daniel Osvaldo sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro relazione. Lei è la figlia più piccola di Diego Armando Maradona e Claudia Villafañe, lui invece un ex volto noto del campionato di calcio italiano. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram del calciatore, che nelle scorse ore ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato alla figlia di Maradona con la didascalia: “Te amo”. Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi argentini, si sono conosciuti nel 2015 quando lui è rientrato in Argentina per giocare nel Boca e si è trasferito a vivere proprio nel quartiere dove viveva Giannina.