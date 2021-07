“È un dramma di proporzioni enormi, ettari ed ettari andati in fumo. Stiamo lavorando per domare questo incendio di grandi proporzioni”. Lo ha detto il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo in un punto stampa insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Da almeno 60 ore vaste zone della zona di Oristano sono devastate dai roghi che hanno raggiunto anche i centri abitati. Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta e oltre 1500 persone sono state fatte allontanare dalle proprie case