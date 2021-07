“L’epidemia è il nostro presente, sarebbe un errore considerarla il nostro passato. I numeri sono in crescita, tanto in Italia quanto fuori dai nostri confini”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a un dibattito organizzato da CittadinanzAttiva. “Il vaccino è lo strumento migliore che abbiamo per combatterla. I nostri scienziati – ha aggiunto Speranza rispondendo indirettamente a Matteo Salvini e al deputato di FdI, Francesco Lollobrigida, secondo cui non ci sarebbe bisogno di vaccinare gli under 40 – raccomandano fortemente il vaccino in tutte le fasce generazionali per cui questi vaccini sono stati approvati dalle agenzie regolatorie”.