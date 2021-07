“Non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di fare il vaccino perché la letalità è inesistente“. Continua la posizione ambigua, che strizza l’occhio alla galassia no vax, tenuta da Fratelli d’Italia. E dopo la scelta di Giorgia Meloni di continuare a rimandare il proprio vaccino, senza fornire informazioni riguardo alle date, arriva anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera, a confermare in un’intervista a Repubblica quale sia la posizione del partito sull’immunizzazione di massa. Lui che, ammette, si è comunque vaccinato con Janssen (Johnson & Johnson) nonostante avesse già contratto il coronavirus.

L’atteggiamento della formazione guidata da Meloni appare così sempre più distante dalle raccomandazioni che, invece, arrivano dalla scienza che continua a spingere per una rapida e diffusa immunizzazione, anche per evitare il diffondersi della più aggressiva variante Delta e cercare di impedire nuove mutazioni. Nonostante ciò, l’esponente di FdI tira dritto per la sua strada: “Consiglio il vaccino agli over 50. Tra i 40 e 50 bisogna riflettere bene, io stesso ho riflettuto moltissimo. Le vaccinazioni non garantiscono dall’infezione. Chi si vaccina sotto i 40 anni compie un atto di generosità, obbligare a vaccinarsi non è degno di uno Stato liberale”.