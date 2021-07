Se sul vaccino il centrodestra si divide, tra chi spinge per una rapida immunizzazione della popolazione, come fatto ieri dal governatore ligure Giovanni Toti, chi chiede più timidamente alle persone di prenotare le proprie dosi e chi, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, evita l’argomento rimandando anche il proprio turno per la prima dose, strizzando l’occhio alla corrente no vax del Paese, una situazione simile si registra anche sul green pass. Anzi, sul tema del lasciapassare sanitario da estendersi anche a locali e mezzi pubblici, anche all’interno della Lega si va in ordine sparso.

Il leader del Carroccio, impegnato a rincorrere le posizioni oltranziste della sua alleata/rivale Giorgia Meloni che, fuori dall’esecutivo, ha più libertà di manovra in tema di vaccini, ieri si è scagliato contro l’idea di un green pass alla Macron, definendolo un “casino totale”, e si è anche allineato al deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, improvvisandosi medico e sostenendo che per “i miei genitori” il vaccino è giusto e necessario, “ma nessuno deve inseguire mio figlio di 18 anni con una siringa”. Oggi, in un’intervista a Repubblica, torna a spingere a favore di chi non vuole ricevere il vaccino: “I dati dicono che l’85% dei deceduti ha più di 70 anni. E sotto i 60 il tasso di mortalità è inferiore all’1%. Va insomma completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più giovani. Dall’inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%”. E ha poi aggiunto: “Mettiamo in sicurezza le persone da 60 anni in su, dai 40 ai 59 scelgano, per i giovani il vaccino non serve“. Una posizione che, però, contrasta con quella, più volte espressa, di limitare al minimo le chiusure di attività e servizi, anche perché una maggiore circolazione del vaccino significa aumentare il rischio di nuove varianti che al farmaco possono essere immuni. E sul green pass: “Se lo volessimo per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze. Sarebbe devastante. E inutile. Per andare a San Siro, con 50mila persone, o a concerti da 40mila, il Green Pass ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni”.

Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, esprime una posizione simile: “Inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso. Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico”. Mentre Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, mantiene una posizione in linea con quella del leader, ma più moderata, come suo solito. Ritiene necessario contenere i contagi con una diffusa campagna di vaccinazione, pur frenando la frenesia dei “rigoristi”. “Il green pass – ha affermato – è utile da usare in alcune situazioni, come per lo svago. Diventa pericoloso se lo associamo ai diritti delle persone”.

Ma c’è chi, anche all’interno del partito, apre le porte al green pass pur di evitare nuove chiusure durante o dopo l’estate. È il governatore del Friuli e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che intervistato dal Corriere evita di definirlo “un casino totale” come Salvini, ma anzi dice: “Ben venga, se permetterà di riaprire gli stadi, le discoteche e i grandi eventi”. Nessuna posizione filo-Macron, comunque, al rigorismo di Parigi si preferisce la linea di Londra: vaccinazioni e riaperture, nonostante l’innalzamento dei contagi legati alla variante Delta. E nessuna esitazione sui vaccini: “Stanno funzionando molto bene contro la malattia grave e la media nazionale dei ricoveri è al 2%. In Friuli-Venezia Giulia abbiamo il dato più basso, nove pazienti nei reparti Covid e zero in terapia intensiva”. Non tentenna nemmeno quando gli viene chiesto come è possibile convincere la galassia no vax a sottoporsi al vaccino: “Non esiste una formula magica, c’è una campagna del governo e ci sono campagne mirate delle Regioni per raggiungere i soggetti a rischio. Noi stiamo inviando lettere agli over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, spiegando perché è necessaria. Chi è contrario in assoluto difficilmente si lascerà convincere, ma c’è una fascia di indecisi ancora troppo condizionata dalle fake news. Qualcuno è venuto perfino a dirmi che bisogna isolare per qualche giorno i vaccinati perché sono portatori del virus. Occorre contrapporre la verità alle bugie“.

Infine c’è Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, che su altre battaglie si è ultimamente schierato al fianco della Lega, ad esempio sul Ddl Zan, questa volta torna in versione macroniana, come da tradizione, e si scaglia contro chi solleva dubbi sulla necessità di una campagna vaccinale più estesa possibile: “Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni – ha detto a Rainews24 – Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un’influenza”, ha detto in aperta contestazione con le dichiarazioni sia del leader leghista che degli esponenti di FdI. “Se sono favorevole al Green Pass? – ha poi aggiunto – Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. E infine ripete la sua posizione sull’obbligo vaccinale per alcune categorie: “Dobbiamo dare l’obbligo vaccinale almeno a due categorie, mondo sanitario e scolastico. Non so se ci sarà la forza di farlo, io lo avrei fatto”.