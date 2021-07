Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo dove i vigili del fuoco hanno eseguito 27 interventi in tre ore per per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Per liberare le persone bloccate nei veicoli sono intervenuti a supporto i sommozzatori, gli agenti del reparto fluviali e un mezzo anfibio. Poche ore fa la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale.