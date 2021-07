Una violenta tromba d’aria si è formata a largo di Falconara, in provincia di Ancona, per poi raggiungere le spiagge. La forza distruttiva del vento ha spazzato via gran parte delle attrezzature che si trovavano all’interno degli stabilimenti balneari sul litorale, compresi ombrelloni e sdraio. Le immagini mostrano lo spettacolare fenomeno atmosferico e gli ingenti danni da esso causati.