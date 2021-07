“Noi liguri siamo stufi di questa situazione. Anche oggi sulle nostre autostrade ci sono chilometri di code e disagi. L’A12 è nel caos da questa mattina: ci sono 8 chilometri di coda tra Recco e Chiavari in direzione Livorno; mentre sono 9 quelli verso Genova. Ai cantieri, si è aggiunto un veicolo in avaria a peggiorare la già tragica situazione. Non se la passano meglio gli automobilisti sull’A26: anche qui chilometri di code e un camion in fiamme”. Scriveva così Ferruccio Sansa, sulla sua pagina facebook il 13 luglio, riportando la cronaca dei disagi quotidiani registrati sulla rete autostradale più martoriata d’Italia. Oggi la Lista Sansa ha lanciato la class action che punta a chiedere 1,5 miliardi ad Autostrade, 1000 euro per ogni ligure, come risarcimento dei disagi continui a cui sono costretti.