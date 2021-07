Incidente sul set per Jovanotti. Il cantante ha pubblicato su Facebook alcuni scatti che lo immortalano nel dietro le quinte del videoclip de “L’allegria“, la nuova canzone che ha scritto per Gianni Morandi (tra l’altro anche lui ancora infortunato), con dei vistosi graffi sul viso che hanno subito fatto preoccupare i fan. Tanto che, visti i commenti insistenti, Jova ha dovuto spiegare quanto successo, rassicurando tutti: “I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) sono perchè il giorno prima venendo giu dai tornanti di castel rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole — ha scritto Lorenzo Cherubini in un commento al suo post —. Quindi nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole”. Il videoclip del brano è uscito lunedì ed è stato girato nel VR46 Motor Ranch di Valentino Rossi a Tavullia: contiene anche alcune spettacolari immagini del campione sulla sua moto.