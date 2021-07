Una settimana decisamente indimenticabile per Federico Bernardeschi, il calciatore della Nazionale italiana che, dopo il trionfo a Wembley, ora è pronto ad un altro passo decisivo: il matrimonio. Nella giornata di oggi 13 luglio, l’atleta della Juventus giurerà amore eterno alla sua amata. Dove? Nella splendida cornice del Duomo di Carrara. Chi è lei? Veronica Ciardi, mamma della loro bimba Deva. I due sono fidanzati dal 2016, anche se hanno dovuto affrontare un periodo di difficoltà in cui si erano separati. Lei è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 10 e per aver lavorato a Pomeriggio 5 in veste di inviata.

Stando a quanto riportato da Fanpage, il ricevimento si terrà nello stabilimento balneare che il calciatore ha comprato proprio sulla costa e che ha chiamato ‘Il Principe della Fossa Maestra’. Lì saranno allestiti i preparativi della festa alla quale parteciperanno anche alcuni dei suoi compagni di Euro2020. Per gli Azzurri i festeggiamenti sono no-stop.