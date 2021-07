“Un bel passo avanti, erano 30 anni che non si riusciva ad andare avanti su una riforma così bipartisan e così larga. Dopo 30 anni di scontro politico a me sembra una bella notizia, segno che questo governo è una cosa positiva”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine della sua partecipazione al convegno dei Giovani Industriali a Genova, ha commentato il via libera in consiglio dei ministri alla controriforma della Giustizia presentata dalla ministra Cartabia con l’ok anche del Movimento 5 stelle. “Credo che sulla giustizia si sia fatto un grande passo avanti e noi siamo molto soddisfatti della riforma che è stata approvata, soddisfatti del compromesso che è stato trovato. Crediamo che il nostro Paese abbia bisogno di una giustizia rapida, efficiente, essenziale per attirare nuovi investimenti e proteggere e garantire i nostri cittadini”.