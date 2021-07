“Ho dovuto già cambiare telefono tre volte, perché non so come ma trovate sempre il numero. Scherzi a parte, è fantastico, è incredibile, per qualcuno che ha lavorato già in Italia, quando non sei qui ti manca, per chi pensa calcio per 24 ore, ti manca” Così Josè Mourinho, nuovo tecnico della Roma, nella conferenza stampa di presentazione, sulla Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, con vista panoramica sulla città. “C’è un lavoro da fare nel club ma noi dobbiamo concentrarci su questo, con tutto il rispetto per voi. Tutti sanno che non sono una persona troppo simpatica quando lavoro e magari non sarà così un piacere per voi, perché io vado a difendere il mio club e voglio che alcune cose rimangano interne” ha aggiunto