Prosegue la quarantena di 5 giorni di José Mourinho all’interno di Trigoria, ma non c’è giorno dove il tecnico portoghese non diventi protagonista sui social. Lo Special One, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video che lo ritrae mentre gira per il centro sportivo a bordo di una vespa bianca, ispirandosi al murales che gli era stato dedicato dallo street artist, Harry Greb, a Trastevere subito dopo l’ufficialità come nuovo allenatore della Roma.