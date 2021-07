Fiori d’arancio per la giornalista Alessandra Viero, co-conduttrice insieme a Gianluigi Nuzzi del programma di Rete 4 Quarto Grado. “Daydream”, ha scritto lei ieri 5 giugno su Instagram come didascalia alla foto in cui sorride nella meravigliosa cornice del Campidoglio insieme al marito Fabio Riveruzzi. Lontano dal mondo dei social, Riveruzzi lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale. I due hanno un figlio, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017.

