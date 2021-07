“Oggi porteremo in aula la calendarizzazione del testo. In commissione abbiamo visto le reali intenzioni della Lega e cioè non arrivare all’approvazione della legge. Non è più il momento della mediazione, ma di dare un segnale chiaro e cioè la calendarizzazione”, così il senatore del Pd, Andrea Marcucci, intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Madama. “Il cambio di rotta di Italia Viva? Io non l’ho compreso”, ha aggiunto, spiegando che il testo era stato approvato anche da Italia Viva. “Iv rompe le uova nel paniere? Le forze politiche sono libere di fare le loro scelte ed in questo caso il partito di Renzi ha cambiato idea. Io ho grande fiducia dei miei colleghi del Pd e il partito sarà compatto sul testo”, ha concluso.