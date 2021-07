Una delle città più belle d’Italia nonché patrimonio dell’Unesco, Matera, ospiterà dal 7 al 10 luglio la prima edizione dell’Audio-Visual Producers Summit dedicata all’industria audiovisiva italiana e internazionale. Quattro giorni di networking, panel e incontri business sui trend del mercato post-pandemia, il futuro delle co-produzioni internazionali, temi legati alla diversity, inclusione e Green Task Force, diritti e copyright dei contenuti audiovisivi per la tv e le piattaforme digitali.

Ad inaugurare il Summit il 7 luglio sarà, non a caso, il “Forum del cinema lucano”. Non a caso perché proprio a Matera sono stati girati film importanti come: “La Passione”, “Ben Hur”, “Wonder Woman”, “The Last Planet”, “Maria Maddalena” e “007 No Time to Die”.

La manifestazione, organizzata dalla Lucana Film Commission (presieduta da Roberto Stabile) per APA-Associazione Produttori Audiovisivi (presieduta da Giancarlo Leone), vedrà il coinvolgimento di PGA – Producers Guild of America (presidente emerito Gary Lucchesi), che conta circa 7000 membri tra produttori cinematografici e televisivi, tra cui spiccano i più importanti nomi di Hollywood. La prestigiosa collaborazione ha facilitato la partecipazione di numerose personalità dell’industria nord-americana, per discutere dell’evoluzione del settore e delle sue professioni, ed elaborare nuove strategie per il futuro.