Doppia linea della Lega in Europa? Matteo Salvini, dopo aver firmato insieme ai partiti sovranisti europei la “Carta dei valori europei” e dopo aver proposto Mario Draghi come prossimo presidente della Repubblica, glissa e non risponde. “Ho una linea sola, ho anche perso otto chili perché sono a dieta“, dice il leader del Carroccio facendo una battuta a margine della visita a Sorrento. E puntualizza: “Io sono per l’Italia, anche in Europa. E quindi sosteniamo il Governo Draghi perché ha restituito dignità all’Italia”. “Quindi più che criticare ogni giorno, fossi un segretario di partito lavorerei per costruire”, prosegue, rispondendo a Enrico Letta che, di fronte alle dichiarazioni altalenanti di Salvini oggi aveva specificato che non è possibile “stare allo stesso tempo con l’europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente non si può”.