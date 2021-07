“La pandemia ha aumentato la povertà di chi era già povero e ha fatto affacciare ai servizi Caritas persone che non ne avevano mai avuto necessità. Con questo report vediamo inoltre che i nuovi bisognosi causati dal Covid non sono ancora riusciti a uscire da una situazione di indigenza”. Queste le parole di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, dopo la messa in Duomo con le caritas lombarde. “Lo sblocco dei licenziamenti? Staremo vicino a chiunque avrà bisogno”. Ultimo passaggio dedicato alla difficile situazione carceraria durante la pandemia: “La preoccupazione è che con la scusa del coronavirus si facciano passi indietro rispetto alle conquiste degli anni scorsi”.