Dodicimila euro per partorire in diretta streaming. È questo l'”accordo” concluso dalla modella e influencer Carla Bellucci, 39enne inglese molto seguita sui social – in particolare Instagram e OnlyFans – che sta facendo molto discutere. “Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi”, ha replicato lei in un’intervista al Daily Star, rispedendo le critiche al mittente e spiegando che con questa sua quarta gravidanza sta vivendo i suoi “mesi migliori”. “Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino e mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”, ha aggiunto.

In effetti, l’influecer sta monetizzando al massimo la gravidanza: da quando ha annunciato di essere incinta i suoi guadagni sono aumentati in modo significativo (“ho incassato più di 3mila sterline quando ho detto di essere incinta”) così come la sua popolarità sui social. È stata proprio una sua fan a proporle di trasmettere il parto in diretta streaming dietro il pagamento di 10 mila sterline (12mila euro, appunto): lei non solo ha accettato, ma ha deciso di estendere l’invito agli abbonati al suo canale OnlyFans e a proporre offerte per seguire il momento in cui suo figlio verrà al mondo. “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”, ha concluso Carla Bellucci.