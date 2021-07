Arrivano le richieste di dimissioni, bipartisan, nei confronti della consigliera di Forza Italia di Cesano Boscone, Antonia Parisotto, che durante il Consiglio comunale aveva definito il Pride di Milano un “ritrovo di disadattati e schizoidi in piena crisi dissociativa e di ragazzi manipolati”. Sia Liberi e Uguali, per bocca di Francesco Laforgia, sia lo stesso partito di Silvio Berlusconi, per bocca di Elio Vito, hanno chiesto le dimissioni di Parisotto. “Parole gravissime intrise di omofobia“, ha detto Laforgia. “Forza Italia, il Presidente, il coordinatore nazionale, quello regionale prendano pubblicamente le distanze e censurino le gravissime affermazioni di una consigliera comunale. Sono andato al Pride anch’io come migliaia di persone”, ha scritto Vito in un tweet.