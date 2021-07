Il 18 marzo scorso, Giornata nazionale in ricordo delle vittime da Covid, Mario Draghi partecipò insieme al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, all’inaugurazione del “Bosco della memoria”, alla Trucca, eretto per ricordare chi aveva perso la vita a causa del coronavirus in quella che ha rappresentato la città-simbolo della pandemia in Italia. L’associazione “Mordilavita”, presieduta da Orio Zaffanella, in un video, ha denunciato l’abbandono e l’incuria che, a distanza di pochi mesi, coinvolgono il monumento nazionale. Gli alberi, infatti, stanno già morendo.

Video Facebook/Orio Zaffanella “Mordilavita”