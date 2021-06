“La morte del sindacalista Adil Belakhdim è una ferita per il nostro Paese. Nel settore della logistica sono state riscontrate irregolarità pari al 71%. Le condizioni di sfruttamento sono sempre più pressanti, assimilandosi, in alcuni casi, al caporalato. Per questo ho indetto una task force. Inoltre il 7 luglio convocherò i sottoscrittori del contratto collettivo della logistica”. Sono le parole del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che nel corso del Question Time alla Camera ha affrontato il tema delle condizioni di lavoro nella logistica.