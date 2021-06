L’estate del 2022 sarà molto importante per la regina Elisabetta II. Sarà infatti la prima sovrana a celebrare il giubileo di platino, 70 anni sul trono d’Inghilterra. Tutto avrà inizio con il Trooping the Colour, la tradizionale festa ufficiale per il compleanno della regina. Quest’anno, così come nel 2020, la parata è stata fatta in forma molto ridotta per via delle restrizioni imposte dalla pandemia di covid-19. Ma per il 2022 si spera in un ritorno in grande stile e secondo il Daily Mail, la regina avrebbe chiesto di partecipare anche a Meghan e Harry. Già, il segno di pace offerto ai due sembra essere proprio uno degli atti non ufficiali che Elisabetta vuole compiere prima di abdicare. D’altra parte, portare armonia nella famiglia reale deve essere per lei una priorità considerato che le indiscrezioni sulla ‘battaglia tra fratelli’, Harry e William, continuano a rimbalzare sui tabloid e i giornali di tutto il mondo. I duchi del Sussex diranno di sì a questo invito? E soprattutto, saranno presenti per i saluti ufficiali insieme al resto della famiglia reale?