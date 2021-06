Sono 776 i nuovi positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 185.016 (ieri erano 190.635), per un tasso di positività che risale leggermente – dal minimo di 0,3% raggiunto ieri – allo 0,4%. I nuovi decessi per Covid-19 sono 24: ieri erano stati 42, dei quali però 22 da attribuire a un ricalcolo sui mesi precedenti effettuato dalla Regione Campania.

Il numero di pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva scende ancora a 247, con 23 letti occupati in meno di ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi di oggi sono stati quattro (ieri erano nove) e concentrati in sole due Regioni, Emilia Romagna e Piemonte. I ricoverati nei reparti ordinari invece scendono a 1.593, in calo di 83. Aumentano i dimessi e i guariti, 3.135 confermati nelle ultime 24 ore per un totale, dall’esordio dell’epidemia in Italia, di 4.081.902: ieri il dato giornaliero era stato di 2.493.