Sono 679 i nuovi positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, 290 in più di ieri. I tamponi effettuati, però, sono ben più del doppio: 190.635 contro 75.861, per un tasso di positività che scende in un solo giorno dallo 0,5% allo 0,3%, il minimo osservato finora. I nuovi decessi sono 42 (ieri erano stati 28), ma 22 sono il frutto di un ricalcolo effettuato dalla Regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva cala di altre 19 unità e si assesta a 270. In discesa anche il numero di ricoverati nei reparti a media e bassa intensità: sono 1.676, 47 in meno di ieri. Ancora in calo gli attualmente positivi sul territorio nazionale, 1.858 in meno nelle ultime 24 ore, per un totale di 52.824. Sono 2.493, invece, i nuovi guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 4.078.767. La Regione che registra più nuovi contagi oggi è la Campania (117) seguita dalla Sicilia (99) e dalla Lombardia (98). Nessun nuovo caso in Molise, tre in Valle D’Aosta, quattro nella Provincia autonoma di Trento.