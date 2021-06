“Amici ha cambiato mia figlia, non è più la bambina che poco meno di un anno fa ha lasciato casa. È diventata donna ma si è dimenticata di me, sua mamma”: parole della madre di Giulia Stabile, Susi Castaner, dette in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Giulia è la vincitrice del talent di Maria De Filippi ed è anche la fidanzata di Sangiovanni, vera rivelazione di questo anno musicale, in testa alle classifiche per mesi con la sua “Malibù“. Secondo la mamma, Giulia si sarebbe allontanata. “Non mi chiama più. Io e mio marito non la vediamo mai, è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi, tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”, le parole di Castaner al settimanale in edicola.