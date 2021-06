Una parte di edificio non c’è più: ecco le riprese aeree delle Champlain Towers South, il palazzo di 12 piani parzialmente crollato nel sobborgo Surfside, a Miami che, per il momento, ha causato nove vittime e oltre 150 dispersi. In virtù delle nuove restrizioni, gli elicotteri hanno l’obbligo volare al di fuori di un raggio di 2 miglia dal sito.