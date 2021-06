Madre e figlia di appena 11 mesi sono state travolte da un’auto nella serata di giovedì a Berlingo, nel Bresciano. Entrambe si trovano adesso in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni della piccola, considerate gravi a causa dell’impatto e trasportata in ospedale in codice rosso.

La mamma, una ragazza di 24 anni, stava uscendo di casa con la piccola sul passeggino per una passeggiata serale. È proprio in quel momento che l’auto, guidata da una donna di 48 anni, incensurata, le ha travolte. Immediato il trasporto in ospedale, con la neonata che è stata portata nella struttura con l’elisoccorso. La responsabile è stata deferita in stato di libertà per lesioni colpose stradali dal personale delle stazione carabinieri di Travagliato ed Erbusco, intervenute sul luogo dell’incidente.