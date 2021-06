“Educare alla responsabilità” è il tema del primo appuntamento in ricordo della strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno del 2009. Stasera, dalle 21, in diretta dalla sede della Croce Verde di Viareggio e online per chi partecipa a distanza, interverranno il giornalista e consigliere regionale della Liguria Ferruccio Sansa, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il pedagogista Daniele Novara e Gianni Devani, portavoce dell’associazione Vittime del Salvemini, nata in ricordo del disastro di 30 anni fa a Casalecchio di Reno, quando un aereo si schiantò su una scuola uccidendo 12 studenti e ferendone 88. Negli intermezzi del dibattito si esibiranno il cantante Luca Bassanese e l’attrice Elisabetta Salvatori. Venerdì 25 giugno, con le stesse modalità e allo stesso orario, si parlerà di “Etica, estetica e… profitto“.