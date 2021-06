Periodo ricco di impegni per Michele Bravi che ha lanciato il suo tour estivo e il nuovo singolo “Falene” in duetto con Sophie and The Giants. Inoltre l’artista ha lanciato il suo primo podcast “La voce dei pesci”. Il cantante sarà ospite giovedì 24 giugno in diretta dalle ore 15 del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, in streaming su Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano.

Michele Bravi ha appena annunciato il tour Live piano e voce, prodotto da Vivo Concerti, al via da venerdì 23 luglio a Villanova di Ostuni (BR), presso il Porto Vecchio all’alba, proseguendo poi a San Romano in Garfagnana, lunedì 2 agosto presso la Fortezza delle Verrucole, a seguire sarà a Teramo, domenica 8 agosto al Teramo Natura Indomita, giovedì 12 agosto sarà a Jesolo (VE) al Suonica Festival e venerdì 13 agosto a Majano (UD) all’Area Concerti del Festival di Majano. Il tour si concluderà martedì 14 settembre a Catania presso la Villa Bellini. Altre date si aggiungeranno nei prossimo giorni. In attesa de “La Geografia del Buio Tour”, da Parma il 9 novembre. In scaletta i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e debuttato numero 1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 10 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

Infine è uscito anche il podcast “La voce dei pesci” che nasce come tentativo di dare voce a riflessioni e confronti solitamente muti, perché è dai pensieri silenziosi che nasce la letteratura, la musica e la creatività. Gli ospiti delle prime tre puntate sono stati, nell’ordine: Andrea Bajani, Massimo Recalcati e Selvaggia Lucarelli.