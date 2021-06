“Il Parlamento è il luogo del confronto, naturale e per definizione, quindi andiamo in Parlamento e lì ci confronteremo. Io penso che la Lega non sia credibile quando chiede tavoli e confronti perché su questo tema ha semplicemente cercato di affossare tutto fin dall’inizio, di fare solo e soltanto ostruzionismo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se accetterà la proposta di Matteo Salvini di un tavolo per discutere le modifiche della legge Zan, a margine dell’incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “La Lega ha solo tentato di distruggere l’idea stessa che ci fosse un provvedimento come quello. A me questa offerta da parte di Salvini non sembra tanto credibile. – ha concluso – Io, come ha detto Draghi ieri, ritengo che il Parlamento sia responsabile”.