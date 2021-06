“Paragone mi chiama ‘fighetto’? La metto sul ridere. Però ci vuole coraggio a dare del fighetto a uno che da 40 anni lavora come un pazzo come lavoro io”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della festa della Guardia di Finanza alla caserma regionale di via Gioia, a Milano, ha risposto alle affermazioni del leader di Italexit, durante la presentazione come candidato sindaco del capoluogo lombardo. “Detto ciò, questa è la campagna elettorale”, ha proseguito.

Poi Sala ha anche risposto alle critiche mosse da alcuni residenti per l’eccessiva espansione dei dehors e alla richiesta di un “coprifuoco” per i dehors proprio per arginare la movida: “Capisco che in alcune vie sia veramente difficile – ha dichiarato –. Chiedo un po’ a tutti tolleranza per quest’anno. Non dev’essere questa la regola dell’estate”.