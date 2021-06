“Fino a quando il numero delle morti per Covid non sarà ‘zero’ in tutte le Regioni italiane ci sarà ancora una battaglia incompiuta. Ma rispetto a bollettini drammatici, con centinaia di cittadini che perdevano la vita, ora siamo in un altro periodo di questa battaglia”, così il ministro della Salute Salute Roberto Speranza alla presentazione dello studio ‘I Cantieri per la Sanità del Futuro’ di Censis e Janssen Italia, fatta oggi al Cnel. Speranza ha sottolineato quindi che, pur essendo in una “fase diversa”, siamo ancora dentro “la sfida”. E i numeri ne sono la riprova: “Oggi siamo a 380 posti occupati in terapia intensiva, meno 90% rispetto a poche settimane fa”.