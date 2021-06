Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia. Il pilota olandese della Red Bull trionfa sul Paul Ricard, davanti al 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton e all’altro pilota Red Bull Sergio Perez. Quarta la Mercedes di Valtteri Bottas davanti ai due piloti McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo. Ancora un’ottima prova per Sebastian Vettel su Aston Martin che chiude in 9a posizione. Fuori dalla zona punti le due Ferrari, al termine di un fine settimana deludente: 11esima posizione per Carlos Sainz, solo 16esimo Charles Leclerc.

Dopo una partenza lampo delle Mercedes, Verstappen è riuscito a riprendersi la prima posizione a due giri dal termine, beffando il suo diretto concorrente per il titolo mondiale. Per l’olandese si tratta della 13esima vittoria in carriera, la terza di questa stagione che gli consente di allungare ulteriormente il suo distacco in classifica piloti.