Dopo l’Azerbaijan, la Formula 1 torna in Europa, in Francia. Il pilota olandese, Max Verstappen, giunto alla stagione che potrebbe incoronarlo come l’erede di Lewis Hamilton, partirà in pole position proprio davanti al 7 volte campione del mondo, dopo una qualifica giocata sul filo del centesimo. Una sfida che si rinnova ancora una volta e che potrebbe vedere come protagonisti anche l’altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, che scatta in terza posizione, così come Sergio Perez su Red Bull pronto alla rimonta dalla quarta casella. A Le Castellet tutti però aspettano il duello Verstappen-Hamilton, staccati da soli 4 punti nella classifica del mondiale, con l’olandese ancora in testa a quota 105 punti.

Il primo dei piloti non Mercedes o Red Bulle è Carlos Sainz, autore di un’ottima qualifica che ha portato la Ferrari fino alla quinta posizione in griglia. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, parte solo settimo. Per la Rossa l’obiettivo è avvicinarsi al podio e stare davanti alle McLaren, per difendere il terzo posto nella classifica costruttori.

Orari e dove vedere la gara in tv

Il Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard prenderà il via alle ore 15 (subito dopo la MotoGp) e sarò trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Now Tv. In chiaro invece sarà possibile vedere il gran premio solamente in differita su TV8 alle ore 18.