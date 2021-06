“Se non capisce ha sbagliato lavoro“. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha preso bene le domande della giornalista Kaitlan Collins di Cnn dopo la conferenza stampa a Ginevra. Collins gli aveva chiesto come mai sembrasse così fiducioso sul fatto che il presidente della Russia Vladimir Putin potesse cambiare atteggiamento anche se non c’erano state negli ultimi mesi, da quando Biden ha assunto l’incarico, indicazioni in questo senso. Una domanda che ha fatto saltare i nervi a Biden. “Non sono fiducioso. Cosa fai tutto il tempo? Quando ho detto di essere fiducioso?”, ha risposto frustrato. Poi il presidente si è scusato.