Esselunga e il Ministero della Salute hanno pubblicato un avviso ufficiale per invitare tutti i consumatori che avessero acquistato del pesto genovese fresco senza aglio a marchio Pastificio Novella Sas a riportarlo nel supermercato dove è stato acquistato o, in ogni caso, a non consumarlo “per rischio microbiologico”. Nel dettaglio, il lotto interessato dal richiamo è “L171”, con data di scadenza fissata al 19 giugno 2021. Il prodotto, venduto nella confezione da 130 grammi, è stato prodotto dal Pastificio Novella Sas con sede in via Coarsi 6, a Sori (Ge).

Nel comunicato, Esselunga spiega che il prodotto interessato dal provvedimento “non è conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05”, che stabilisce i criteri microbiologici da osservarsi nella produzione di alimenti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Pastificio Novella al numero di telefono 0185/700.812.