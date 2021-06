Aveva raccontato ai suoi follower di aver scoperto il cancro al seno facendosi una visita e dell’operazione per toglierlo. Ora per Carolina Marconi, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, è arrivato il momento della chemioterapia. È stata lei stessa a decidere di condividere questa battaglia con i suoi followers su Instagram: dal 24 marzo scorso, quando ha scoperto il tumore, ad oggi, ha raccontato passo passo la malattia, giunta ora a quello che ha ribattezzato come “4° step“. “Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso – esordisce Carolina nel suo ultimo post, pubblicato il 16 giugno – ero spaventata nn sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato“.

“..Ma poi la paura è finita mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto – prosegue – al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare.. devi pensare e sognare solo cose belle. Ho trovato infermieri troppi simpatici Salvatore e Nando, hanno messo un po’ di musica e subito a mio agio, abbiamo parlato, riso, scherzato e in quelle ore ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato ,mi avete veramente fatto una grande compagnia..grazie ancora x tutto questo siete meravigliosi calore che mi date, tanta forza..poi il tempo è volato e senza che me ne accorgessi ho finito il mio primo ciclo di chemio e questa è già una cosa positiva xche è meno uno e vaiiiii ora mi sento bene … anzi appena finito siamo andati al bar del Gemelli e mi sono fatta un bel panino..sta terapia mi ha fatto venire l’appetito. Buona serata stasera cuccino il pesce spada vi abbraccio sempre con il sorriso

Martedì scorso Carolina Marconi aveva annunciato di esser pronta a fare i conti con la perdita dei capelli: “Ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio — aveva scritto in un altro post —, il 16 di giugno il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio, li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco“.