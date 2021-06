Pd, M5s e Azione hanno proposto di illuminare il Pirellone coi colori dell’arcobaleno nei giorni del Gay Pride, a Milano, il 25 e 26 giugno. I gruppi di opposizione hanno presentato una mozione in Consiglio regionale, che il centrodestra ha respinto, mettendo in mezzo, nel corso della discussione, la legge Zan, la famiglia naturale, il “razzismo al contrario” (Paolo Franco, Fratelli d’Italia), e il fatto che “non si potrà più dire che un bambino deve avere una mamma e un papà” (Massimiliano Bastoni, Lega). Gli animi, in Aula, si sono scaldati quando ha provato a intervenire il consigliere del Carroccio, Marco Mariani, che ha apostrofato i consiglieri di minoranza come “una banda di coglioni”.