È ricoverato in terapia intensiva ma cosciente. Omar Pedrini è stato operato venerdì alla clinica Villa Torri di Bologna dal chirurgo vascolare Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe per un problema cardiaco. “L’intervento è durato 5 ore ed è riuscito”, si legge nella pagina social dell’artista.

Ad annunciare il ricovero era stato lo stesso Pedrini qualche giorno fa, con un posto sui social. “In gergo tecnico ho un (fottuto) aneurisma aortico”, scriveva. “Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei “angeli” potranno lavorare sicuramente meglio e se andrà tutto bene sarò più forte di prima”. Pedrini specificava anche che la “degenza dovrebbe essere meno lunga”. “Sarebbe stata l’estate della ripartenza, invece resterò un po’ ai box”, scriveva.