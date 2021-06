Nel lungo colloquio tra Peter Gomez in occasione dello speciale del Fattoquotidiano.it “Come sta il calcio?”, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha ricordato suo padre Angelo, anche lui patron dei Neroazzurri dal 1955 al 1968. “Papà non ci ha mai parlato di soldi. Aveva una tale fiducia nella vita e in se stessi che non faceva progetti sui soldi. Era un creativo, era costantemente preso da quello che stava facendo”. Invitato da Gomez, Moratti si è poi rivolto direttamente al padre, scomparso nel 1981: “Grazie ancora per tutto quello che hai fatto per noi e per quello che ci hai insegnato, ci ha permesso di rendere ancora le gente contenta”

