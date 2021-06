Si conclude la quasi ventennale presenza del contingente italiano in Afghanistan. Ad Herat è stata ammainata la bandiera alla base di Camp Arena e consegnata alle forze di sicurezza locali. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro della Disfesa, Lorenzo Guerini. L’evento ha fatto scoppiare anche un caso diplomatico tra Italia ed Emirati Arabi. Il Boeing 767 dell’Aeronautica Militare con 40 giornalisti a bordo diretti da Pratica di Mare a Herat per la cerimonia è stato bloccato per tre ore nell’aeroporto di Dammam, in Arabia Saudita. Nonostante il piano di volo già accordato, al comandante è stato impedito il sorvolo sui cieli degli Emirati Arabi. Il Boeing, dopo la sosta forzata, ha ripreso il viaggio per Herat