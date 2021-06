Il mondiale di Formula 1 del 2021 perde un altro grande appuntamento. Dopo la cancellazione dei Gran Premi di Cina e Turchia, adesso tocca a quello di Singapore, anche questo cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è sta comunicata dagli organizzatori della gara dopo un confronto con i vertici della Formula 1, che hanno ritenuto di dover rinunciare al gp del fine settimana dall’1 al 3 ottobre.

“Sappiamo che i nostri fan non vedevano l’ora di un’altra edizione del Gran Premio di Singapore di Formula 1 – fanno sapere gli organizzatori in una nota ufficiale -. Cancellare l’evento per il secondo anno è stata una decisione incredibilmente difficile, ma necessaria alla luce delle restrizioni prevalenti per gli eventi dal vivo a Singapore”.

“Sebbene la Formula 1 non abbia commentato specificamente quelle gare – ha comunicato il vice Presidente del GP di Singapore -, ha affermato che ‘continuerà a lavorare con tutti i promotori durante questo periodo e avrà diverse opzioni per gare aggiuntive”. L’intenzione della federazione sarebbe al momento quella di lasciare invariato il numero delle gare previste per il 2021, raddoppiando Austin o proponendo un nuovo appuntamento in Cina.