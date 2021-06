Loris Dominissini, ex giocatore ed allenatore bianconero, è morto a 59 anni nell’ospedale di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dove si trovava ricoverato per Covid-19. Da calciatore ricopriva il ruolo di centrocampista e ha raccolto con la maglia dell’Udinese 17 presenze tra i campionati 1983-84 e 1984-85, prima di passare al Messina e, successivamente alla Reggiana. Terminata la carriera nel 1996, nella stagione 1998-99 torna all’Udinese da allenatore per guidare la formazione degli allievi. Nel 2006 prende le redini della prima squadra, reduce dalla propria prima partecipazione alla Champions League, assieme a Nestor Sensini e subentrando a Serse Cosmi. Con il duo Dominissini-Sensini la squadra raccolse due pareggi in sei partite e fu poi affidata a Giovanni Galeone, che traghettó i bianconeri al 12mo posto finale.

